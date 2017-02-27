reddiz

Денис Максимов

Смоленск фото

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Крыши Смоленска - романтика и тёплые летние деньки
reddiz
February 27th, 12:41
Current Location:
Смоленск

За годы существования проекта "Новая фотография Смоленска каждый день", я побывал на десятках крыш в погоне за красивыми ракурсами города.
Про многие из них сделал отдельные публикации, а здесь будут фото которые не вошли в серию.


Начнём с крыши Смоленского Драматического театра

2 Общежитие СмолГУ, Чайник и собор


3 Собор крупнее


4 Ещё крупнее. А вы знали, что на крыше собора есть печная труба? Её как раз можно легко найти на этом снимке возле центрального купола. Подробнее о печи в материале о чердаке собора


5 Люди с хорошим зрением могут увидеть на этом фото телевышку в Смогирях, до неё 35 километров. Эта телевышка входит в топ 10 телевышек страны, её высота 350 метров. Это пожалуй самый дальнобойный кадр, который позволяет сделать моя оптика.


6 Изнанка тогда ещё гостиницы Смоленск, пока она не стала Арбитражным судом. Вот тут можно прогуляться по её крыше Фото Смоленск: Арбитражный суд/Гостиница "Смоленск"


7 Местоположение и высота Драмтеатра таковы, что, воспользовавшись увеличением, можно увидеть даже микрорайон Южный и надземный переход там. Увеличим участок предыдущего фото. Расстояние около 6 километров, а до сотовой вышки в Гринёво 18 км:


8 Вид на Днепр, Сортировку и участок Московского шоссе, до него около 5 километров


9 Дом с башенкой


10 До Королёвки рукой подать (на самом деле 3км)


11 Нахимовский, башня фабрики Шарм, крест монумента защитникам Смоленска в Лопатинском саду и флаг на Администрации области

12 Крыша Администрации


13 Долгочевская башня, трубы ТЭЦ-2 (6,5 км)


14 Крыша башни Дома книги


15 Она же


16 Крыша Дома Специалистов


17 Крыша гостиницы Смоленск


18 Ещё выше. Слева ограждение флагштока


19 Днепровские зори


20 Старый дом возле Никольских ворот


21 Крыша Смоленской городской типографии перед рассветом, вид на Авраамиев монастырь...

22 С крыши общаги


22 Дом возле крепостной


23 С башни ТЦ Галактика


24 Хрестоматийный ракурс. После дождя выглянуло солнце


25 Крыша Городской думы/дома с каланчой


26 Она же, так называемый киоск.


27 Дом на ул. Дзержинского


28 Он же, вид на ул. Октябрьской революции


29 Дом на ул. Б. Советской


30 И его чердак


31 Наверное моя любимая крыша


32 Моховая башня


33 Плотная городская застройка, вдали виден Полиграфкомбинат


34 Жилой дом с отличным видом на крепостную


35 Симпатичное Заднепровье


36 Оказывается есть люди, которые и не в курсе, что у нас в историческом центре стоит заброшенная многоэтажка с отличным видом с неё.


37 Леса ещё не сняли


38 Встречать рассвет на крыше - удовольствие, однозначно!


39 Где как не с крыши можно увидеть наши собор и костёл одновременно


40 Машины и люди где-то внизу


41 После заката



Кладбище паровозов
(без названия)

Смоленск фото: Снежная погода и новости с крыш
RED_7304.jpg

Пробираемся в закрытые башни Смоленской крепостной стены


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16 comments :
( 16 comments Leave a comment )
  • 1
serj_ovchinnik
2017-02-27 11:11 am (UTC)
Однако... Сколько пришлось полазить.
(Reply) (Thread)
reddiz
2017-02-27 01:54 pm (UTC)
А сколько их было таких, откуда фото не выложены))
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serj_ovchinnik
2017-02-27 01:55 pm (UTC)
Такое часто бывает.
(Reply) (Parent) (Thread)
vankachifirchik
2017-02-28 04:06 am (UTC)
Оу ж эти крыши:D
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Ностальжи.Родина

(Anonymous)
2017-02-28 04:39 am (UTC)
Защемило. И Потянуло. Дышу.
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livejournal
2017-02-28 05:30 am (UTC)
Здравствуйте! Ваша запись попала в топ-25 популярных записей LiveJournal центрального региона. Подробнее о рейтинге читайте в Справке.
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jivoi67
2017-02-28 05:38 am (UTC)
Успенский собор великолепен! Меня крестили в нём...)).
(Reply) (Thread)
zuzellica
2017-02-28 06:29 am (UTC)
Красота. Лучше убожества финских городишек, которые прославояет беленький.
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abhokk
2017-02-28 07:45 am (UTC)
Красиво! Все-таки старинные российские города не настолько тесны, чтобы захотелось избегать соседей. Конечно же современность наступает, но старые стены еще держат оборону.
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reddiz
2017-02-28 07:49 am (UTC)
Вы правы, всевозможные ТЦ просто заполонили. Только исторический центр более-менее держится. Хотя если вспомнить историю с Пятёрочкой в бывшем Доме глухих у нас в городе, о которой даже Варламов написал...
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abhokk
2017-02-28 07:56 am (UTC)
А заходи ко мне на страницу. Посмотришь Львов. Я, правда, "работаю" по историческим и архитектурным деталям и в последнее время редко снимаю, но может интересно будет. У нас с недавнего времени тоже стали уродовать город. Такое г понастроили. Хотя можно встретить нечто нераздражающее.
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reddiz
2017-02-28 08:02 am (UTC)
Много катался по западной Украине, но до Львова так и не доехал, самым западным был Луцк. Теперь жалею, в теперешних условиях это будет сделать труднее)
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abhokk
2017-02-28 08:14 am (UTC)
Труднее, но не трудно.
Я тож до 12 года объездил от Кенига до Сургута. Питер, Владимир, Псков и т д. Все это по работе, но города некоторые посмотрел.
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vlad68borisov
2017-02-28 07:58 am (UTC)
Всегда хотел побывать это один из немногих русских городов который я не отснял
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reddiz
2017-02-28 08:05 am (UTC)
Приезжайте летом или зимой. Весной и осенью в городе туман и слякоть через день)
Хотя некоторым, наоборот, нравится
http://reddiz.livejournal.com/12448.html
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vlad68borisov
2017-02-28 08:12 am (UTC)
Да уж наверное как нибудь выберусь..
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