Крыши Смоленска - романтика и тёплые летние деньки

За годы существования проекта "Новая фотография Смоленска каждый день", я побывал на десятках крыш в погоне за красивыми ракурсами города.Про многие из них сделал отдельные публикации, а здесь будут фото которые не вошли в серию.



Начнём с крыши Смоленского Драматического театра



2 Общежитие СмолГУ, Чайник и собор





3 Собор крупнее





4 Ещё крупнее. А вы знали, что на крыше собора есть печная труба? Её как раз можно легко найти на этом снимке возле центрального купола. Подробнее о печи в материале о чердаке собора





5 Люди с хорошим зрением могут увидеть на этом фото телевышку в Смогирях, до неё 35 километров. Эта телевышка входит в топ 10 телевышек страны, её высота 350 метров. Это пожалуй самый дальнобойный кадр, который позволяет сделать моя оптика.





6 Изнанка тогда ещё гостиницы Смоленск, пока она не стала Арбитражным судом. Вот тут можно прогуляться по её крыше Фото Смоленск: Арбитражный суд/Гостиница "Смоленск"





7 Местоположение и высота Драмтеатра таковы, что, воспользовавшись увеличением, можно увидеть даже микрорайон Южный и надземный переход там. Увеличим участок предыдущего фото. Расстояние около 6 километров, а до сотовой вышки в Гринёво 18 км:





8 Вид на Днепр, Сортировку и участок Московского шоссе, до него около 5 километров





9 Дом с башенкой





10 До Королёвки рукой подать (на самом деле 3км)





11 Нахимовский, башня фабрики Шарм, крест монумента защитникам Смоленска в Лопатинском саду и флаг на Администрации области



12 Крыша Администрации





13 Долгочевская башня, трубы ТЭЦ-2 (6,5 км)





14 Крыша башни Дома книги





15 Она же





16 Крыша Дома Специалистов





17 Крыша гостиницы Смоленск





18 Ещё выше. Слева ограждение флагштока





19 Днепровские зори





20 Старый дом возле Никольских ворот





21 Крыша Смоленской городской типографии перед рассветом, вид на Авраамиев монастырь...



22 С крыши общаги





22 Дом возле крепостной





23 С башни ТЦ Галактика





24 Хрестоматийный ракурс. После дождя выглянуло солнце





25 Крыша Городской думы/дома с каланчой





26 Она же, так называемый киоск.





27 Дом на ул. Дзержинского





28 Он же, вид на ул. Октябрьской революции





29 Дом на ул. Б. Советской





30 И его чердак





31 Наверное моя любимая крыша





32 Моховая башня





33 Плотная городская застройка, вдали виден Полиграфкомбинат





34 Жилой дом с отличным видом на крепостную





35 Симпатичное Заднепровье





36 Оказывается есть люди, которые и не в курсе, что у нас в историческом центре стоит заброшенная многоэтажка с отличным видом с неё.





37 Леса ещё не сняли





38 Встречать рассвет на крыше - удовольствие, однозначно!





39 Где как не с крыши можно увидеть наши собор и костёл одновременно





40 Машины и люди где-то внизу





41 После заката







Кладбище паровозов





Смоленск фото: Снежная погода и новости с крыш





Пробираемся в закрытые башни Смоленской крепостной стены

